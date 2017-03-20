Сандерс: готов драться с Головкиным где угодно

Чемпион мира в среднем весе по версии WBOзаявил о своей готовности сразиться с обладателем титулов IBF/IBO/WBA/WBC«Я готов приехать куда угодно, чтобы сразиться с ним. Головкин силён, но я могу перебоксировать его. Боксёр всегда может победить панчера. Он никогда не сталкивался со столь неудобным и хитрым соперником. Я увидел у него недостатки, которые могу использовать в свою пользу. Хочу увидеть, насколько я хорош. Знаю, что могу побить его. Я нахожусь в расцвете сил и хочу драться с лучшими», — цитирует Сандерса BoxingScene.