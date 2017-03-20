Вальдес: верю, что Чавес может победить Альвареса

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO Оскар Вальдес считает, что Хулио Сезар Чавес-младший способен победить Сауля Альвареса, бой с которым у него запланирован на 6 мая в Лас-Вегасе.
«Я на стороне Чавеса, я верю в него, даже несмотря на то что его многие критикуют, точно также как и Альвареса. Я думаю, что Чавес желает оставить наследие в боксе. Он является сыном легенды, но желает написать свою собственную историю и получить признание за то, что делает в боксе. Не быть известным лишь потому, что он является сыном великого Хулио Сезара Чавеса.
Я верю в него, потому что вижу, что он предан своему делу и стремится добиться этой победы, чтобы сделать себе имя. И я надеюсь, что он сможет этого добиться», — цитирует Вальдеса ESPN Deportes.