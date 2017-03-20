Келлерман: возможно, возраст настигает Головкина

Аналитик телеканала НВОсчитает, что чемпион мира WBA/WBC/IBFмог сдать из-за возраста.«Такие нокаутёры, как Головкин, кажутся непобедимыми в основном благодаря подбору соперников. Даже Мейвезер и Пакьяо в предыдущую эпоху, когда казались непобедимыми, выходили против хороших бойцов. А когда стали уязвимыми, особенно Пакьяо, то он сражался или с великим Хуаном Мануэлем Маркесом, или с молодыми бойцами на пике вроде Тимоти Брэдли. С Головкиным это произошло впервые — бой с хорошим бойцом на пике.Джейкобс — боец на пике, и Головкин выглядел победимым. Я думаю, судьба боя решалась в 12-м раунде. Надо отдать должное Головкину — он выиграл его уверенно, чемпионский момент для чемпиона. Но Головкину скоро будет 35 лет, и когда-то это было старостью для бойцов. Возможно, возраст настигает его. Может, он становится уязвимым, не только из-за уровня соперника, но и из-за возраста», — цитирует Келлермана Boxing News 24.