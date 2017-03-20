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175 лет назад 2016
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Келлерман: возможно, возраст настигает Головкина

20 марта 2017, понедельник. 22:37. Бокс/ММА
Аналитик телеканала НВО Макс Келлерман считает, что чемпион мира WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин мог сдать из-за возраста.

«Такие нокаутёры, как Головкин, кажутся непобедимыми в основном благодаря подбору соперников. Даже Мейвезер и Пакьяо в предыдущую эпоху, когда казались непобедимыми, выходили против хороших бойцов. А когда стали уязвимыми, особенно Пакьяо, то он сражался или с великим Хуаном Мануэлем Маркесом, или с молодыми бойцами на пике вроде Тимоти Брэдли. С Головкиным это произошло впервые — бой с хорошим бойцом на пике.

Джейкобс — боец на пике, и Головкин выглядел победимым. Я думаю, судьба боя решалась в 12-м раунде. Надо отдать должное Головкину — он выиграл его уверенно, чемпионский момент для чемпиона. Но Головкину скоро будет 35 лет, и когда-то это было старостью для бойцов. Возможно, возраст настигает его. Может, он становится уязвимым, не только из-за уровня соперника, но и из-за возраста», — цитирует Келлермана Boxing News 24.
Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин
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