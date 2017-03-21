Бой Фёдора Емельяненко с Мэттом Митрионом запланирован на 24 июня

Американская компания Bellator организует поединок между российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом 24 июня, сообщает MMA Fighting. Встреча этих бойцов будет одним из главных событий турнира Bellator 180, который будет проходить на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».
Интересно, что ранее появилась информация, что американский промоушен якобы не станет повторно организовывать бой Емельяненко — Митрион.
В феврале 2017 года поединок между этими бойцами сорвался из-за проблем Митриона со здоровьем.