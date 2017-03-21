Де ла Хойя не желает идти на уступки Головкину ради боя с Альваресом

Генеральный директор Golden Boy Promotions, представляющий интересы, не намерен отступать от финансовых условий, которые были ранее предложены чемпиону мира IBF/IBO/WBA/WBCза бой с мексиканцем.«Я чувствую, что с учётом текущего положения на рынке команда Головкина должна быть более чем открытой, чтобы организовать этот бой. Я на самом деле считаю, что шансы на организацию этого боя уменьшаются.Всё зависит от переговоров, и мы продолжим переговоры, но теперь очевидно, что мы чётко знаем, кто является стороной А в переговорах, и это Альварес. Поэтому я собираюсь поручить эти переговоры президенту Golden Boy Эрику Гомесу, и я надеюсь, что этот бой может быть организован. Но я твёрдо уверен, что Альварес — А-сторона в переговорах, в этом у меня нет никаких сомнений», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.