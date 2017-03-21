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Бетербиев может получить статус претендента на титул IBF без боя

21 марта 2017, вторник. 12:41. Бокс/ММА
В Международной боксёрской федерации (IBF) сообщили о том, что россиянин Артур Бетербиев может получить статус официального претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе без боя. Ранее от поединка с Бетербиевым отказался кубинец Салливан Баррера.

«IBF знает об отказе Барреры от боя с Бетербиевым. Сейчас мы пойдём ниже по рейтингам. Если никто не согласится провести бой с Бетербиевым, то он станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша Уорд — Ковалев», — приводит слова представителя IBF «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Артур Бетербиев IBF
Новости. Бокс/ММА
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