Бетербиев может получить статус претендента на титул IBF без боя

В Международной боксёрской федерации (IBF) сообщили о том, что россиянинможет получить статус официального претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе без боя. Ранее от поединка с Бетербиевым отказался кубинец Салливан Баррера.«IBF знает об отказе Барреры от боя с Бетербиевым. Сейчас мы пойдём ниже по рейтингам. Если никто не согласится провести бой с Бетербиевым, то он станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша Уорд — Ковалев», — приводит слова представителя IBF «Р-Спорт».