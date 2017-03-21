Суд Майами обязал Альвареса выплатить $ 8,5 млн бывшему промоутеру

Суд в Майами вынес окончательное решение по делуи его бывшей промоутерской компании All Star Boxing.Мексиканского боксёра обязали выплатить бывшему промоутеру компенсацию в размере $ 8,5 млн за нарушение условий контракта. Альварес нарушил условия соглашения, когда решил перейти в промоутерскую компанию Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions.В настоящее время мексиканский боксёр готовится к бою со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который состоится 5 мая в Лас-Вегасе.