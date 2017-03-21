Вангек: я готов дать реванш Роману Гонсалесу

Таиландский боксёр Висаксил Вангек, более известный по прозвищу Срисакет Сор Рунгвисаи, заявил о готовности дать матч-реванш Роману Гонсалесу. 18 марта в Нью-Йорке Вангек отнял у Гонсалеса титул чемпиона мира WBC во втором наилегчайшем весе, одержав спорную победу решением большинства судей.
«Если он хочет реванша, то может его получить. Я готов, но всё зависит от переговоров и моих боссов.
Я думаю, что обладаю более сильным ударом. Я не ожидал, что отправлю его в нокдаун, потому что он является боксёром номер один в лёгких весах, так что я был счастлив», — цитирует Вангека Fightnews.