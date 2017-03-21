Уайлдер: Кличко сделали супертяжёлый дивизион скучным, я хочу вернуть ему блеск

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBCставит перед собой цель вернуть дивизиону прежний престиж, которого, по его мнению он лишился за время доминирования братьев Кличко.«Братья Кличко сделали этот дивизион скучным, они знают это. И я просто хочу вернуть супертяжёлому дивизиону прежний блеск. Я просто счастлив быть частью этого. Моя главная цель — объединить титулы. Как только я заполучу все пояса, поединки со всеми лидерами рейтингов будут более реалистичными, это то, что люди хотят видеть», — цитирует Уайлдера BoxingScene.