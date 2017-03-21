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Сондерс: единственное наследие Альвареса — поражение от Мейвезера

21 марта 2017, вторник. 19:39. Бокс/ММА
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс раскритиковал Сауля Альвареса (48-1-1, 33 КО), заявив, что тому никогда не стать великим.

«Я вообще не понимаю, почему Головкин переживает по поводу Альвареса. Сауль мог провести бой с Геннадием, но отдал свой пояс. Канело просто не хочет с ним драться. Он не хочет драться ни с кем. Сейчас он заставляет Чавеса драться в каком-то дурацком весе, но отказывается драться с Головкиным в 72,6 кг.

По-моему, Альварес уже не привлекает внимания. Единственное, чего он хочет сам, — сберечь своё наследие. Но его единственное наследие — поражение от Мейвезера. Он может зарабатывать кучу денег, удачи ему, но ему никогда не стать великим», — приводит слова Сондерса BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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