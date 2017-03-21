Уайт: нет гарантии, что Флойд победит Макгрегора

Президент UFCпризывает не спешить отдавать Флойду Мейвезеру победу над Конором Макгрегором, в случае если такой бой всё-таки состоится.«Великолепие поединков заключается в том, что никогда не знаешь, кто победит. Поверьте мне, я видел много уик-эндов, где все ставили на одного бойца, но он проигрывал. Я хочу сказать, что если бы у всех была гарантия, что Флойд Мейвезер одолеет Макгрегора, то они бы задались вопросом, для чего мы должны платить за это. Гарантий нет. Конору — 27, а Флойду — 40. Макгрегор большой, сильный и нокаутёр, так что бой будет интересный», — приводит слова Уайта BoxingScene.