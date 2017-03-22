Григорий Дрозд избран в состав Общественной палаты РФ

Российский боксёр, пребывающий в статусе чемпиона WBC «в отпуске», избран в состав Общественной палаты Российской Федерации от Кузбасса. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Фейсбуке».«Друзья, по итогам пленарного заседания Общественной палаты Кемеровской области я был избран в состав Общественной палаты Российской Федерации от Кузбасса. У меня есть огромное желание и убеждение помогать родному региону, в котором я вырос, и, будучи членом ОП России, уверен, что смогу делать это максимально эффективно», — написал боксёр.