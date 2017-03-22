Нурмагомедов 1 апреля проведёт открытую тренировку в Москве

На 1 апреля в Москве запланирована открытая тренировка бойцов ММА из команды Eagles, в которой примет участие выступающий в UFC«Тренировка бойцов команды Eagles пройдёт 1 апреля в Москве. В ней планируется участие Хабиба Нурмагомедова», — цитирует представителя организаторов мероприятия ТАСС.4 марта на турнире UFC 209 Нурмагомедов должен был провести бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе против Тони Фергюсона, однако их встречу пришлось отменить из-за проблем со здоровьем, возникших у россиянина в результате сгонки веса.