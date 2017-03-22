48-летний Олег Маскаев задумался о возвращении на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весезаявил о намерении вернуться на ринг. На данный момент, по словам россиянина, он ведёт переговоры с промоутером относительно такой возможности.«Заканчивать пока не собираюсь, я поддерживаю форму и спаррингую в зале. Если найдём общий язык с промоутером, проведу бой весной», — цитирует Маскаева ТАСС.Последний раз боксёр, которому 2 марта исполнилось 48 лет, выходил на ринг в ноябре 2013 года против Дэнни Уильямса, над которым одержал победу. После этого российский боксёр взял паузу из-за травмы.