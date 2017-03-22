Король «Инстаграма» Билзерян намерен провести бой в ММА

Американский актёр, игрок в покер и венчурный капиталист Ден Билзерян, которого называют королём «Инстаграма», заявил, что хочет попробовать себя в ММА.
«Я загорелся желанием провести бой в ММА. В декабре мне исполнится 37 лет, и дальше откладывать уже нельзя. Только сначала мне нужно пройти настоящую бойцовскую подготовку, ведь я не хочу упасть в грязь лицом. Никогда в жизни не делал ничего спустя рукава. Я прекратил устраивать вечеринки и отказался от сумасшедших поступков», — сказал Билзерян в интервью MMA Junkie Radio.
Несколько месяцев назад Билзерян опубликовал фотографию с Флойдом Мейвезером. Её также можно посмотреть в «инстаграме» Дена.