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Король «Инстаграма» Билзерян намерен провести бой в ММА

22 марта 2017, среда. 20:05. Бокс/ММА
Американский актёр, игрок в покер и венчурный капиталист Ден Билзерян, которого называют королём «Инстаграма», заявил, что хочет попробовать себя в ММА.

«Я загорелся желанием провести бой в ММА. В декабре мне исполнится 37 лет, и дальше откладывать уже нельзя. Только сначала мне нужно пройти настоящую бойцовскую подготовку, ведь я не хочу упасть в грязь лицом. Никогда в жизни не делал ничего спустя рукава. Я прекратил устраивать вечеринки и отказался от сумасшедших поступков», — сказал Билзерян в интервью MMA Junkie Radio.

Несколько месяцев назад Билзерян опубликовал фотографию с Флойдом Мейвезером. Её также можно посмотреть в «инстаграме» Дена.
Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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