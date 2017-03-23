Арум не прочь организовать Ломаченко бой с Майки Гарсией

Американский промоутер, который ведёт дела чемпиона мира WBO в первом лёгком весе, заявил, что был бы рад организовать украинцу бой сПо словам Арума, у него не осталось никаких обид на Гарсию, прежде сотрудничавшим с его компанией Top Rank. В 2014 году между Гарсией и Top Rank возникли разногласия, и боксёр решил уйти от своего промоутера, который его не отпускал. После судебной тяжбы, длившейся два года, их пути всё-таки разошлись.«Конечно же, я хотел бы организовать этот бой. Прошлое осталось в прошлом. Бой Василия с Гарсией был бы хорошим поединком. Гарсия — один из тех боксёров, встреча с которыми была бы хорошим тестом для Ломаченко. Так что, конечно же, я был бы рад организовать этот бой», — приводит слова Арума BoxingScene.