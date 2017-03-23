Союз ММА России после скандала в Сае призвал бойцов сохранять этические нормы

Вице-президент Союза ММА Россиипрокомментировал инцидент, произошедший 18 марта на чемпионате Республики Саха.В рамках турнира состоялся бой между Саддамом Рамазановым и Николаем Поповым, в котором Рамазанов потерпел поражение. После своего проигрыша Рамазанов показал неприличный жест зрителям. Те выбежали на ринг, став требовать от бойца извинений. Рамазанов сперва ушёл в раздевалку, однако затем всё-таки вернулся, чтобы извиниться. Тем не менее федерация ММА Республики Саха приняла решение дисквалифицировать бойца на один год.«Необходимо придерживаться принципов честного поединка, уважения к общественным ценностям и нравственным нормам. Для формирования культуры нашего вида спорта Союзом ММА России разработан и действует регламент по этике, правила поведения, положенные в основу которого пропагандируют дружеские и партнёрские отношения между спортсменами, клубами, зрителями, содействуют мирному разрешению споров. Каждое действие всех субъектов вида спорта должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и не может наносить ущерб чести, достоинству и репутации как личности, так и виду спорта», — цитирует Габдуллина ТАСС.