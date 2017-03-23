Боец UFC Вискари Андраде дисквалифицирован на год за допинг

Американское антидопинговое агентство USADA дисквалифицировало бразильского бойца ММА Вискари Андраде, выступающего в UFC, за употребление запрещённого вещества. В допинг-пробе Андраде обнаружен анаболический стероид станозолол, сообщает MMAJunkie.
Позитивный допинг-тест бразилец сдал 7 марта, перед поединком с Ричардом Уолшем, состоявшемся в конце прошлой недели в рамках турнира UFC Fight Night 85, В этом бою Андраде одержал победу, однако в связи с проваленным допинг-тестом теперь поединок признают несостоявшимся.