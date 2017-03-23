Брук: забудьте о бое с Головкиным, я разобью лицо Спенсу

Чемпион мира по версии IBF(36-1, 25 КО) рассказал о своём следующем поединке, в котором он сразится с(21-0, 18 КО).«Забудьте о моём бое с Геннадием Головкиным. Я разобью лицо Спенсу. Этот парень очень уверен в себе, он раскручен в США, там о нём все говорят. Но он никогда не боксировал с таким соперником, как я, и полагаю, что он рано вышел на такой бой.Я большой, сильный, и я знаю, что надо делать, чтобы стать чемпионом. Я отдаю должное Спенсу, он справлялся со всеми, кого ему давали, но у него никогда не было такого соперника, как Келл Брук», — приводит слова британца BoxingScene.Встреча между Бруком и Спенсом состоится 27 мая в Шеффилде.