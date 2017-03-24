Шон Портер: можете ожидать, что я нокаутирую Берто

22 апреля в Бруклине состоится вечер бокса, на котором внимание болельщиков будет приковано к поединку двух экс-чемпионов:(26-2-1, 16 КО) и(31-4, 24 КО).Первый уже за месяц до боя заявляет, что бой с Берто может закончиться его досрочной победой.«Вы можете ожидать от меня, что я буду быстрее и мощнее. Можете ожидать, что я отправлю его в нокаут. Вы видели, как я боксировал с Турманом? Ту же тактику я выберу и на бой с Берто. Я перебоксирую его, но буду готов в любой момент к тому, чтобы закончить бой нокаутом», — приводит слова Портера BoxingScene.Шон Портер свой минувший бой провёл в июне 2016-го года, когда уступил Киту Турману, Андре Берто в предыдущем бою одержал победу, справившись с Виктором Ортисом.