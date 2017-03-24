Головкин — новый лидер рейтинга P4P по версии ESPN

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин занял первое место в обновлённом рейтинге pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксёров мира по версии ESPN. Казахстанец вышел в лидеры после победы над Дэниэлом Джейкобсом. Россиянин Сергей Ковалёв занимает четвёртое место.
Рейтинг ESPN:
1. Геннадий Головкин (37-0, 33 КО)
2. Андре Уорд (31-0, 15 КО)
3. Василий Ломаченко (7-1, 5 КО)
4. Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 КО)
5. Роман Гонсалес (46-1, 38 КО)
6. Теренс Кроуфорд (29-0, 20 КО)
7. Сауль Альварес (48-1-1, 34 КО)
8. Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО)
9. Кит Турман (28-0, 22 КО)
10. Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).