Головкин: я теряю интерес к Альваресу, я ждал два года

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBCпризнался, что устал ждатьи надеяться на бой с ним.«Я теряю интерес к Альваресу. Вы знаете, что у меня большой опыт. Вы знаете, что они много болтают, они говорят много мусора. Сауль говорит, что он очень хорош, что он лучший… О'кей, если ты лучший, почему не дерёшься со мной? Я готов драться с любым.Альварес говорит, что он готов, он позвонит мне завтра. Я ждал два года. Это долго для меня, это не интересно», — цитирует Головкина ESPN Deportes.