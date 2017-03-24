Юриоркис Гамбоа может провести свой следующий бой 5 или 6 мая

Бывший чемпион мира в полулёгком весе по версии WBA(26-1-0, 17 КО) может вернуться на ринг 5 или 6 мая в Лас-Вегасе. По информации Fightnews, кубинский боксёр может выйти на ринг в рамках одного из вечеров профессионального бокса, запланированных компанией Golden Boy Promotions на указанный период.Свой последний бой Гамбоа провёл 11 марта против аргентинца Рене Альвардо (28-8-0, 16 КО), над которым одержал победу по очкам. Для кубинца этот бой стал первым после 16-месячного простоя.