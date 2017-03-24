Турман больше не хочет боя с Мейвезером

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBA (Super)(28-0, 22 КО) заявил, что больше не хочет боя с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях(49-0, 26 КО).«В моей карьере бывали времена, когда я был твёрдо намерен получить бой с Флойдом Мейвезером. Я был официальным претендентом на его пояс, пока не был выключен из борьбы путём бюрократических процедур. Тогда Флойд получил звание суперчемпиона, которым теперь владею я, и он не был обязан проводить поединок со мной.У него были другие планы под конец своей карьеры, бои с Робертом Герреро и Виктором Ортисом. Одна из причин, по которой я хотел сразиться с ним, — его легендарный статус. Победить соперника такого калибра — значит создать собственное наследие. Конечно, небольшое разочарование есть, но Мейвезер не намерен возвращаться в ринг, а у меня нет возможности с ним драться.Теперь я понял, что должен создать собственное наследие. Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира".