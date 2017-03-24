Хелениус и Чисора договорились о бое

Экс-претендент на пояс чемпиона мира британец(26-7, 18 КО) и финский боксёр(24-1, 15 КО) согласовали дату новой встречи, сообщает BoxingScene. На кону в бою будет стоять вакантный пояс по версии WBC Silver heavyweight title.Поединок между супертяжеловесами состоится 27 мая на Хартвалл-Арене в Хельсинки. В 2011-м году Чисора и Хелениус уже проводили поединок. Тогда судейство приняло противоречивое решение, отдав победу разделённым решением Хелениусу.Отметим, свой предыдущий поединок Хелениус провёл 17 декабря против Гонсало Омара Базиле, нокаутировав того в первом раунде. Что касается Чисоры, то он 10 декабря 2016-го года в зрелищном бою уступил разделённым решением судей Диллиану Уайту.