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175 лет назад 2016
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Хирн: верю, что 29 апреля Джошуа станет новым королём бокса

24 марта 2017, пятница. 20:16. Бокс/ММА
Промоутер Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) Эдди Хирн, заявил, что верит в победу своего подопечного над Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).

«В своём 19-м бою Джошуа ступит на ринг с настоящей легендой бокса, и если это не самое главное событие в боксе, то что тогда? Что тогда спорт? Нужно создавать события и шоу, 90 000 человек на самом большом стадионе страны — это будет незабываемо!

Джошуа набрал сумасшедшую форму, и я верю, что 29 апреля мы получим нового короля бокса», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Кличко Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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