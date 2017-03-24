Хирн: верю, что 29 апреля Джошуа станет новым королём бокса

Промоутер(18-0, 18 КО), заявил, что верит в победу своего подопечного над Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).«В своём 19-м бою Джошуа ступит на ринг с настоящей легендой бокса, и если это не самое главное событие в боксе, то что тогда? Что тогда спорт? Нужно создавать события и шоу, 90 000 человек на самом большом стадионе страны — это будет незабываемо!Джошуа набрал сумасшедшую форму, и я верю, что 29 апреля мы получим нового короля бокса», — приводит слова Хирна BoxingScene.