Роман Гонсалес: чтобы победить Вангека в реванше, мне нужно его нокаутировать

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях(46-1, 38 КО), рассуждая о гипотетическом реванше с тайцем Висаксилом Вангеком (42-4-1, 38 КО), сказал, что для победы ему придётся нокаутировать оппонента.«Я знаю, что мне надо перевернуть эту страничку. Видел, что потерял свои позиции в списке лучших боксёров мира независимо от весовой категории. Я очень занят, потому не успеваю следить за потоком новостей, но чувствую себя счастливым.Что касается моего боя с Вангеком, это был сложный поединок. Это будет благо, если реванш состоится быстро, так как хочу вернуть свой пояс.Во втором бою я собираюсь нокаутировать Вангека, потому что мне надо доказать, что я лучший, а это единственный способ для этого. То, что случилось в нашем первом бою, очень плохо для бокса, это печально», — приводит слова никарагуанца BoxingScene.