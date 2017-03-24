Промоутер Сондерса: Билли уверен, что сможет победить в бою с Головкиным

Промоутер Фрэнк Уоррен, ведающий делами чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, сказал, что его подопечный давно ждал возможности сразиться с другим чемпионом в этом весе (по версиям WBC, WBA (Super), IBO, IBF) —(37-0, 33 КО).По словам Уоррена, договорённость о таком бое существует давно, но в переговоры команды вступили только сейчас.«Единственный пояс, которым не владеет Головкин, принадлежит Сондерсу, и Билли готов поставить его на кон в июне. Хотя договорённость о бое была достигнута ранее, переговоры мы начинаем только сейчас.Наша команда с уважением относится к тому, что у Геннадия недавно состоялся тяжёлый бой с Джейкобсом, потому надеемся, что после того как осядет пыль, он нам даст обратную связь. Билли давно считает, что он тот, кто способен нанести поражение Головкину.Многое может изменить поведение Сауля Альвареса и его команды, они могут захотеть организовать бой на осень, но, в конце концов, уже готовый чемпион готов драться в июне», — написал Уоррен в своей колонке на сайте BoxingScene.