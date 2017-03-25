Гвоздик: не хочу боя с Ковалёвым, но если придётся — это спорт

Перспективный боксёр полутяжелого веса(12-0, 10 КО) рассказал, что не хотел бы боя с экс-чемпионом мира(30-1-1, 26 КО).«Я не хотел бы драться с Ковалёвым, но если это будет необходимо, конечно, буду. Это же всего лишь спорт. Мои спарринги с Ковалёвым? Я провожу спарринги с друзьями, в начале этого лагеря я спарринговал со своим хорошим другом Александром Усиком. Это же не дворовая драка — это спарринги», — приводит слова Гвоздика Boxingnews.Свой ближайший бой украинец проведёт 8 апреля против кубинца Юниески Гонсалеса (18-2, 14 КО).