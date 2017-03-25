Андре Диррелл проведёт титульный бой с Хосе Ускатеги

Экс-претендент на пояс чемпиона мира(25-2, 16 КО) вновь попробует побороться за титул. 20 мая американец проведёт встречу с венесуэльцем(26-1, 22 КО), сообщает BoxingScene.На кону поединка будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Для Диррелла это уже будет третья попытка завоевать титул. Ранее такая возможность у него была во встречах с Карлом Фрочем и Джеймсом Дигейлом.Что касается Ускатеги, для него это будет первая попытка, единственное поражение в карьере он потерпел в бою с россиянином Матвеем Коробовым (27-1, 14 КО).