Майки Гарсия: готов задержаться в лёгком весе ради боя с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсия (36-0, 30 КО), заявил, что вскоре покинет свою нынешнюю весовую категорию, и помешать этому может лишь возможная встреча с чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе (58,9 кг) Василием Ломаченко.
«Я хочу быть лучшим в дивизионе, поэтому следующий бой могу провести с победителем боя между Линаресом и Кроллой. Линарес владеет титулом WBA и журнала The Ring. Кроме того, он чемпион WBC „в отпуске“, так что это был бы большой бой. Хотелось бы организовать такой бой летом, но понимаю, что это сложная задача.
Возможно, нам придётся просто провести защиту моего титула, так как работа над объединительным боем займёт несколько месяцев. Я рассматриваю также вариант организации боя с победителем пары Флэнаган — Петров. Возможно, сперва я встречусь с кем-то из этих двух, а бой с Линаресом или Кроллой перенесу на ноябрь.
Я хочу расчистить дивизион и стать здесь лучшим. В идеальном варианте это случится в 2017 году, ну а в следующем перейду в другую категорию. Могу задержаться в лёгком весе лишь в том случае, если тут будет большой бой. К примеру, если Василий Ломаченко перейдёт в лёгкий вес», — приводит слова Гарсии BoxingScene.