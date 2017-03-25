Кролла: докажу людям, что могу выиграть у Линареса

В преддверии матча-реванша с(41-3, 27 КО) экс-чемпион мира в лёгком весе(31-5-3, 13 КО) сказал, что ему по силам вернуть титул.«Многие люди полагают, что я не в состоянии победить Линареса. Но в субботу я докажу, что они ошибались, я могу выиграть бой.Мне нравится выходить в ринг в роли аутсайдера. Знаю, что в бою с Линаресом мне нужно показать лучшего Кроллу. Я верю, что если продемонстрирую в ринге всё то, что у меня получалось в зале, я верну пояс чемпиона. Наш бой с Линаресом станет одним из главных событий в году», — приводит слова Кроллы BoxingScene.Первый бой между Линаресом и Кроллой состоялся в сентябре минувшего года, тогда венесуэлец одержал победу единогласным решением судей, отобрав у британца титул по версии WBA.