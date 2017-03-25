Джермелл Чарло проведёт защиту титула в андеркарте боя Портер — Берто

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе(25-0, 19 КО) свой следующий поединок проведёт 22 апреля в Нью-Йорке, об этом сообщает BoxingScene.Главным событием этого вечера бокса станет встреча двух экс-чемпионов — Шона Портера и Андре Берто.Что же касается Чарло, то он отбоксируют в андеркарте. Противостоять ему будет(26-1-1, 18 КО). Самым известным противником в карьере последнего был австралиец Энтони Мандин (47-8, 27 КО), которого он одолел в своей предыдущей встрече.Для Чарло бой с Хэтли станет первой защитой титула. Звание чемпиона он завоевал в мае 2016-го, когда нокаутировал Джона Джексона.