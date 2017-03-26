Хорхе Линарес отстоял титул, вновь одолев Энтони Кроллу

В ночь с субботы на воскресенье в Манчестере прошёл большой вечер бокса. Главным его событием стал поединок за пояс чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA между(42-3, 27 КО) и(31-6-3, 13 КО).В сентябре минувшего года соперники уже встречались, и тогда венесуэлец отобрал титул Кроллы. В матче-реванше Линарес выглядел ещё более убедительно, чем в первом бою, окончательно сняв вопросы о том, кто сильнее в этой паре.На протяжении всей встречи чемпион был точнее оппонента, а в седьмом раунде сумел отправить того в нокдаун. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Линаресу — трижды по 118:109.