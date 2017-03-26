Чарло и Хейланд определят обязательного претендента на бой с Головкиным

Джермалл Чарло (25-0, 19 КО) и Хорхе Хейланд (28-4-2, 15 КО) сразятся в элиминаторе за право определения официального претендента на пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, которым владеет Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), об этом сообщает BoxingScene.
Недавно Чарло отказался от титула по версии IBF в первом среднем весе, ради смены весовой категории. В своём предыдущем бою он нокаутировал Джулиана Уильямса.
Что касается Хейланда, то он является первым номером рейтинга WBC, единственную попытку завоевать титул аргентинец потерял в 2010 году, уступив Себастьяну Збику.
Отметим, что брат Джермалла Чарло — Джермелл — 22 апреля проведёт защиту своего титула в первом среднем весе.