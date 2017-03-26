Кролла: Линарес был лучше, никаких оправданий

Экс чемпион мира в лёгком весе по версии WBA(31-6-3, 13 КО) сразу после боя с(42-3, 27 КО) признал, что оппонент был лучше него.«Линарес — великий боец и великий чемпион. Он вновь это доказал сегодня. Он поймал меня отличным ударом, до того момента я пытался сократить дистанцию, я думал, что доберусь до него, но он двигался очень хорошо.Я могу сказать, что я был бит бойцом, который лучше меня, так что я не буду искать никаких оправданий», — приводит слова Кроллы BoxingScene.