Менеджер Джейкобса: Головкин будет искать оправдания, чтобы избежать реванша

, менеджер американского средневеса, полагает, что сторонабудет пытаться избежать реванша с американцем.«Мы сразимся с Головкиным, если он готов. А если Канело и Головкин будут драться в сентябре, то мы готовы сразиться с победителем. Но я думаю, что у Дэнни много вариантов, однако его будут избегать больше всех в дивизионе.Думаю, если боя Головкина с Альваресом не будет, то больше всего фанаты захотят его реванша с Джейкобсом. Не знаю, согласятся ли они, но представляю, что они будут искать оправдания, чтобы не драться с Дэнни снова», — приводит слова Конноли Boxing Scene.