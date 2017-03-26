Сен-Пьер: я хочу упрочить своё звание лучшего бойца всех времён

Бывший чемпион UFC в полусреднем весеобъяснил, ради чего решил возобновить карьеру в 36 лет.«Во время боя мне будет 36 лет. У меня нет никакого желания драться до 40 лет. Мне осталось провести несколько боёв, и я буду тщательно их выбирать. И когда я говорю „тщательно“, я имею в виду, что хочу проводить самые громкие бои. Эти бои упрочат моё звание лучшего бойца всех времён. Я хочу войти в историю. Может, я проиграю, но даже если я проиграю, мне будет не о чем жалеть в 50 лет», — приводит слова Сен-Пьера MMA Fighting.