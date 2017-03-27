Маркес назвал Головкина лучшим боксёром мира вне зависимости от веса

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес назвал чемпиона WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина лучшим боксёром мира вне зависимости от веса.
Второе место в его рейтинге занял Роман Гонсалес, а третьим стал чемпион WBA/WBO/IBF в полутяжёлом весе Андре Уорд. Далее расположились чемпион WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко, чемпион WBO/WBC в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, чемпион WBC/WBA в полусреднем весе Кит Турман, чемпион WBO в первом среднем весе Сауль Альварес, чемпион WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, чемпион WBC в лёгком весе Майки Гарсия и Синсуке Яманака.