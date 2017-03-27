Маркес назвал Головкина лучшим боксёром мира вне зависимости от веса

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категорияхназвал чемпиона WBA/WBC/IBF в среднем веселучшим боксёром мира вне зависимости от веса.Второе место в его рейтинге занял, а третьим стал чемпион WBA/WBO/IBF в полутяжёлом весе. Далее расположились чемпион WBO во втором полулёгком весе, чемпион WBO/WBC в первом полусреднем весе, чемпион WBC/WBA в полусреднем весе, чемпион WBO в первом среднем весе, чемпион WBO в полусреднем весе, чемпион WBC в лёгком весе