Харитонов: не назвал бы поражение во встрече с Айялой случайностью

Известный российский боец ММАзаявил, что его поражение нокаутом в поединке сне было случайностью. Соперники встречались в ноябре прошлого года в рамках турнира организации Bellator и Харитонов был нокаутирован на 16-й секунде.«Я бы никогда не назвал это случайностью. Я не верю в случайности, не верю в случайные удары. Я верю, что я допустил ошибку, а он ею воспользовался, и я не хочу отбирать у него заслуг. Но я буду готов к новой встрече и хочу взять реванш», — приводит слова Харитонова MMA Junkie.