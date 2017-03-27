Харитонов: не назвал бы поражение во встрече с Айялой случайностью

Известный российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что его поражение нокаутом в поединке с Хави Айялой не было случайностью. Соперники встречались в ноябре прошлого года в рамках турнира организации Bellator и Харитонов был нокаутирован на 16-й секунде.
«Я бы никогда не назвал это случайностью. Я не верю в случайности, не верю в случайные удары. Я верю, что я допустил ошибку, а он ею воспользовался, и я не хочу отбирать у него заслуг. Но я буду готов к новой встрече и хочу взять реванш», — приводит слова Харитонова MMA Junkie.