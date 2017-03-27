Максим Власов может провести поединок против Кшиштофа Гловацкого

Российский боксёр, выступающий в первом тяжёлом весе, может провести свой следующий поединок против бывшего чемпиона мира по версии WBO. Об этом рассказал промоутер россиянина Шамир Петросян.«Мы ведём переговоры с соперниками уровня топ, пока достаточно сложно договориться с кем-то. Наиболее вероятно пока, что соперником может стать Гловацкий, с ним переговоры идут лучше», — цитирует Петросяна ТАСС.Титул WBO Гловацкий проиграл украинцу Александру Усику осенью прошлого года.