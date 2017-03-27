20-летний шотландец скончался, сгоняя вес перед боем по тайскому боксу

Шотландский спортсменскончался в результате активной сгонки веса перед поединком по правилам тайского бокса. Как сообщает Daily Telegraph, 20-летний боец тренировался в утяжелённом костюме для сгонки веса, когда с ним случился сердечный приступ. Поединок с участием шотландца должен был состояться 26 марта в Таиланде. Коу проживал и тренировался в Бангкоке, куда переехал специально для занятия тайским боксом.Напомним, что недавно сорвался поединок в UFC между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном по причине возникновения проблем со здоровьем у российского бойца в результате активной сгонки веса.