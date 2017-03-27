Рокхолд: я в ужасе от боя Биспинг — Сен-Пьер

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд недоволен тем, что действующий чемпион Майкл Биспинг будет защищать титул в бою с не выступавшим несколько лет Жоржем Сен-Пьером.
«Это хаос, не так ли? Они идут по скользкой дорожке. Всё может легко вырваться из рук, нельзя предсказать, что сделают эти парни. Если Жорж выиграет, он не станет драться с топ-бойцами дивизиона. Биспинг может сделать то же самое.
Я в ужасе от того, что они выбрали этот путь, у нас же не рестлинг. Так что, когда они идут на такие шаги, возникают вопросы, что мы делаем и какой дорогой идём», — цитирует Рокхолда MMA Junkie.