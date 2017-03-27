Рокхолд: я в ужасе от боя Биспинг — Сен-Пьер

Бывший чемпион UFC в среднем весенедоволен тем, что действующий чемпионбудет защищать титул в бою с не выступавшим несколько лет«Это хаос, не так ли? Они идут по скользкой дорожке. Всё может легко вырваться из рук, нельзя предсказать, что сделают эти парни. Если Жорж выиграет, он не станет драться с топ-бойцами дивизиона. Биспинг может сделать то же самое.Я в ужасе от того, что они выбрали этот путь, у нас же не рестлинг. Так что, когда они идут на такие шаги, возникают вопросы, что мы делаем и какой дорогой идём», — цитирует Рокхолда MMA Junkie.