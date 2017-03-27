Сондерс: хочу подписать контракт на бой с Головкиным к пятнице

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO(24-0, 12 КО) призвал чемпиона WBA/WBC/IBF(37-0, 33 КО) заключить контракт на бой до конца текущей недели.«Я до сих пор не услышал ответа Головкина. Я готов поехать в Казахстан ради этого боя. Кажется, когда я жирный и не в форме, все хотят оторвать от меня кусочек. А когда я в форме, всем остальным становится нужен отдых.Ручка у меня в руке, и я готов подписать контракт, но хочу, чтобы всё было завершено к пятнице, так как мне надо двигаться дальше. Я не могу ждать ещё шесть месяцев. Так что, Головкин, если у тебя есть пара шаров — подписывай контракт», — цитирует Сондерса Boxing Scene.