Владимир Кличко хочет провести прощальный бой на стадионе «Олимпийский» в Киеве

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко признался, что ему хотелось бы провести свой прощальный бой на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
29 апреля в Лондоне украинцу предстоит сразиться с обладателем пояса IBF Энтони Джошуа.
«Эта арена соответствует всем требованиям проведения чемпионских поединков. Национальный спорткомплекс «Олимпийский» ничем не ступает лучшим стадионам Германии. Но для того чтобы я провёл там поединок, нужно учитывать несколько факторов. Со своей стороны я признаю, что действительно хочу провести бой в Киеве. Было бы символично провести здесь мой прощальный бой», — цитирует Кличко BoxingScene.