Портер: бой с Чавесом не будет для Альвареса простым

Экс-чемпион мира во втором полусреднем весесчитает, чтоне будет простым соперником для. Встреча этих боксёров запланирована на 6 мая в Лас-Вегасе.«Мне интересно увидеть, что произойдёт в этом бою. Чавес — крупный парень. Думаю, что все мы слышали о его тренировках или их недостатке, о том, как он готовится к боям. Но я думаю, что Альваресу придётся попотеть, по меньшей мере в первой половине боя. Чавес — крупный парень», — приводит слова Портера BoxingScene.