Тито Ортис: надеюсь, Силва нокаутирует Соннена на Bellator 180

Известный боец MMAнадеется на то, чтонокаутиретв предстоящем поединке. Встреча этих бойцов состоится 24 июня в Нью-Йорке на турнире Bellator 180.«Я надеюсь, что Вандерлей нокаутирует его. Вот что, по моему мнению, должно произойти: Чейл попытается провести тейкдаун, а Силва нарушит эти планы. И Вандерлей донесёт некоторое количество ударов. Надкюсь, что так и будет», — цитирует Ортиса MMAJunkie.Отметим, что в рамках турнира Bellator 180 также запланирован поединок Фёдора Емельяненко с Мэттом Митрионом.