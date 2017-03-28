Тито Ортис: надеюсь, Силва нокаутирует Соннена на Bellator 180

Известный боец MMA Тито Ортис надеется на то, что Вандерлей Силва нокаутирет Чейла Соннена в предстоящем поединке. Встреча этих бойцов состоится 24 июня в Нью-Йорке на турнире Bellator 180.
«Я надеюсь, что Вандерлей нокаутирует его. Вот что, по моему мнению, должно произойти: Чейл попытается провести тейкдаун, а Силва нарушит эти планы. И Вандерлей донесёт некоторое количество ударов. Надкюсь, что так и будет», — цитирует Ортиса MMAJunkie.
Отметим, что в рамках турнира Bellator 180 также запланирован поединок Фёдора Емельяненко с Мэттом Митрионом.