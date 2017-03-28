Холли Холм отказалась выступить на турнире UFC в Сингапуре

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм отказалась от проведения боя на турнире UFC Fight Night 111, который запланирован на 17 июня в Сингапуре. Соперницей американки в этом бою должна была стать дебютантка UFC Джи Йон Ким. Об отказе Холм от проведения боя сообщается на сайте известного бойца ММА Би Джея Пенна.
Последний свой поединок Холм провела в феврале этого года против Жермейн де Рандами, от которой потерпела поражение единогласным решением судей. Впоследствии она опротестовала своё поражение.