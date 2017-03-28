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Холли Холм отказалась выступить на турнире UFC в Сингапуре

28 марта 2017, вторник. 15:40. Бокс/ММА
Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм отказалась от проведения боя на турнире UFC Fight Night 111, который запланирован на 17 июня в Сингапуре. Соперницей американки в этом бою должна была стать дебютантка UFC Джи Йон Ким. Об отказе Холм от проведения боя сообщается на сайте известного бойца ММА Би Джея Пенна.

Последний свой поединок Холм провела в феврале этого года против Жермейн де Рандами, от которой потерпела поражение единогласным решением судей. Впоследствии она опротестовала своё поражение.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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