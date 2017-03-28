Рикардо Майорга хочет боя с Антонио Маргарито

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях(31-9-1, 25 КО), заявил, что планирует в этом году встречу с другим бывшим чемпионом —(40-8, 27 КО), об этом сообщает BoxingScene.Бой против мексиканца Майорга хочет провести после того, как одолеет Хаудиеля Сепеду (12-17-1, 9 КО), с которым он будет боксировать 1 апреля.Также никарагуанец добавил, что, кроме Маргарито, в список потенциальных соперников на 2017 год включён ещё один экс-чемпион из Мексики — Луис Рамон Кампас (106-17-3), более известный как Йори Бой.