Теренс Кроуфорд и Феликс Диас договорились о бое

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и WBC(30-0, 21 КО) и доминиканский боксёр(19-1, 9 КО) договорились о проведении боя. Поединок состоится 20 мая. Официально эта информация будет подтверждена 4 апреля на специальной пресс-конференции.Как сообщает BoxingScene, промоутер Кроуфорда Боб Арум и представляющий интересы Диаса Лу Дибелла завершили переговоры об организации поединка на минувшей неделе.Свой предыдущий поединок Теренс Кроуфорд провёл в декабре 2016-го, когда техническим нокаутом победил Джона Молину. Феликс Диас в последний раз в ринге появлялся также в декабре, тогда он одержал верх над Левисом Моралесом.